Gobierno regional y agentes sociales aprueban la revisión de la Estrategia Industrial de Asturias 2030

Archivo - Consejería de Industria - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo; la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CCOO han aprobado este viernes el documento final que revisa la Estrategia Industrial de Asturias 2030. Esta hoja de ruta plantea las lineas estratégicas y las orientaciones para definir qué industria quiere tener el Principado en los próximos años.

La decisión ha sido acordada en el Foro por la Industria, donde están representados el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Según ha explicado en declaraciones a los periodistas el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, la revisión de la estrategia era uno de los compromisos asumidos por el gobierno en el pacto de concertación y el nuevo documento se ha cerrado en menos de un año desde la creación de la nueva consejería.

El documento ha contado con el asesoramiento de Joaquín Lorences, catedrático emérito de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo.

El texto identifica sectores de especial fortaleza en Asturias, como el metal, el agroalimentario, el quimico-farmacéutico, la energía o los minerales no metálicos. También destaca otros con alto potencial, como las tecnologias habilitadoras (inteligencia artificial, automatización, fotónica, ciberseguridad, gemelos digitales); las energías renovables y vectores energéticos (hidrógeno, gases renovables); la biotecnología orientada a la alimentación, la salud y la bioeconomía; la logística avanzada o la construcción industrializada, entre otros.

La estrategia se articula en torno a cinco grandes objetivos e incluye diez medidas de carácter trasversal, 78 acciones y 33 indicadores de seguimiento para medir el impacto real sobre la competitividad del tejido industrial.

Los cinco objetivos estratégicos son reforzar la industria existente y atraer nuevas inversiones; generar empleo industrial estable, seguro, inclusivo y de calidad; integrar a las empresas asturianas en cadenas de valor internacionales y fortalecer la autonomía estratégica; impulsar el crecimiento y consolidación de pymes industriales; y contribuir a un modelo territorial y social equilibrado, inclusivo y sostenible.

El primero de los propósitos, y el de carácter más inmediato, incorpora un diagnóstico de los "cuellos de botella" que condicionan la actividad industrial en Asturias, entre los que figuran los costes energéticos y el acceso a energía barata para sectores electrointensivos, las necesidades de financiación, la disponibilidad de suelo industrial bien conectado y con servicios garantizados o la escasez de mano de obra cualificada en perfiles vinculados a industria, tecnologia y oficios especializados.

Para superar estos obstáculos, el documento plantea acciones especificas como el refuerzo de las redes energéticas, medidas de simplificación administrativa, el impulso definitivo a la Zalia y el desarrollo de suelo para grandes inversiones. También incluye el refuerzo de Asturgar y de la SRP, asi como incentivos para el despliegue de la IA, la automatización, los centros de datos y la ciberseguridad.

Entre los aspectos innovadores de la estrategia destaca la articulación de un sistema de gobernanza mediante un Plan Anual de Actuación Industrial que fijará en cada año las prioridades, los proyectos que se deben financiar y sus hitos. En este sentido, los sindicatos y las organizaciones empresariales plantearán medidas para su incorporación a los presupuestos autonómicos, con el fin de garantizar la ejecución real y la financiación de los planes operativos de cada ejercicio.

"Asturias necesitaba una estrategia industrial realista, compartida y enfocada a la acción. Hemos construido un marco estable, pactado y operativo que identifica los problemas actuales del sector y también las oportunidades de futuro, proporcionando herramientas que ya empiezan a transformar el territorio", ha destacado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

También ha valorado que, por primera vez, sindicatos y empresarios participarán en la definición anual de prioridades y en la orientación del presupuesto, con lo que se garantizará que cada euro público impulse verdaderamente la actividad industrial y el empleo".

CON EL RESPALDO DE CCOO

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha recordado que ellos no firmaron el documento sobre la estrategida industrial de 2021 porque entendía que era "papel mojado". Cinco años después, Zapico considera que no les faltaba razón.

"Hemos estado a la deriva en materia industrial durante todos estos últimos años y esperemos que con esta nueva estrategia industrial que hoy vamos a firmar Asturias recupere el pulso en la materia porque buena parte de nuestro tejido económico y el empleo y la calidad de vida de nuestra comunidad autónoma va a depender de tener fortaleza en materia industrial", ha considerado.