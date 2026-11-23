Adrián Barbón, en Langreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este lunes que espera que la inauguración formal del bulevar de Langreo tenga lugar en enero. Barbón se ha referido a este asunto, tras analiza en el Consejo de Gobierno el desarrollo de las obras de este proyecto que ha descrito como "cerrar una herida histórica en Langreo".

Barbón ha explicado que el soterramiento fue un proyecto lanzado antes de la crisis económica, pero que sufrió una ralentización cuando llegó 2011 porque "única y exclusivamente quedó el gobierno de Asturias liderando el proyecto, mientras el gobierno de España, entre hasta 2018, abandonó por completo la financiación de este proyecto". El presidente ha subrayado que la recuperación de fondos llegó "con el cambio de gobierno a partir de 2018", lo que permitió finalizar la obra.

El mandatario asturiano ha precisado que los trenes ya circulan soterrados, pero ha señalado que "quedaba la parte de urbanización, la parte más vistosa" del proyecto. En este sentido, ha indicado que "cuando finalice todo, estamos hablando de unos 170 millones de euros de inversión" y que "está culminando en los próximos meses".

Barbón ha insistido en la importancia simbólica de esta obra para los vecinos de Langreo, manifestando que se trata de "cerrar una herida" que él, como lavianés, tiene muy presente.