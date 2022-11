El Gobierno registrará el proyecto el 1 de diciembre y los grupos seguirán negociando en su tramitación

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano registrará el jueves 1 de diciembre en la Junta General el proyecto de ley de presupuestos generales del Principado para 2023 y los grupos seguirán negociando las cuentas durante su tramitación. Las comparecencias informativas están previstas entre el 9 y el 16 de diciembre; el pleno de totalidad se celebrará el día 23 y el pleno final el viernes 30 de diciembre.

La portavoz socialista e integrante del equipo negociador del Ejecutivo de Adrián Barbón, Dolores Carcedo, señaló al término de la Junta de Portavoces que se mantienen contactos "continuos" con los grupos y existen espacios de "acuerdo", por lo que espera que se puedan recabar "los apoyos suficientes" para aprobar las cuentas del año que viene.

En declaraciones a los medios, Carcedo ha incidido en que espera que haya más avances antes de que el proyecto entre en la Cámara, pero sostiene que también hay posibilidad de acuerdos durante la tramitación aunque sean "más limitados".

La diputada del PSOE, que ha recordado que este mismo miércoles habrá una nueva reunión con Podemos, ha asegurado que la negociación "está abierta" y se mostró "moderadamente optimista" en ir aproximando posturas con los grupos "para que Asturias pueda contar con presupuesto".

Desde Podemos, Rafael Palacios ha sido crítico con los plazos propuestos por el Ejecutivo, lamentando que pese a iniciar antes las negociaciones el pleno final sea el día 30, como otros años. Respecto al contenido de las cuentas, la formación morada defiende un presupuesto "de izquierdas" orientado en cuidar de las familias, blindar los servicios públicos y fomentar el empleo, aunque puedan incorporarse propuestas de otros grupos que sean "asumibles". "No nos levantarnos de la mesa hasta el día 28, que termina el plazo de presentación de enmiendas", afirmó.

El diputado de IU Ovidio Zapico confía en avanzar la negociación en los próximos días aunque cree difícil poder cerrar un acuerdo antes del día 1 porque prevé que no de tiempo a celebrar la Coordinadora de la formación antes de esa fecha para fijar la postura del grupo.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Sergio García ha lamentado que el Gobierno pretenda un "acto de fe" de los grupos al no facilitar su borrador de las cuentas y centrar la negociación en las propuestas de las formaciones, algo que no ocurre, dice, en otras comunidades.

"Hasta no tener el borrador no vamos a adoptar decisiones. Estamos tan cerca del sí como del no", ha dicho, incidiendo en la relevancia que tiene para la formación naranja incluir medidas fiscales, de fomento del empleo juvenil y de conciliación. "Las cuentas necesitan más que nunca la impronta de Ciudadanos", asegura, señalando que en los próximos días seguirá habiendo negociaciones constantes.

También espera más reuniones con el Gobierno socialista antes del día 1 el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, quien este martes señaló tras un encuentro con el Ejecutivo que ve "una alta probabilidad de acuerdo" sobre el proyecto de presupuestos.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ve difícil hacer propuestas a un presupuesto "que no se conoce" y lamenta que el proyecto no vaya a entrar con más margen en la Junta. "Asturias necesita presupuesto pero no le sirve cualquiera", ha reiterado, reprochando al Gobierno de Adrián Barbón que pueda tener la intención de "anteponer su comodidad" a las necesidades y los intereses de Asturias.

La portavoz del PP, Teresa Mallada, ha sido crítica con el procedimiento. A los 'populares' les llama la atención que tras anunciar el adelanto del plazo de negociaciones se vuelva a fijar un calendario con una tramitación "atropellada". Este jueves está programada una nueva reunión con el Gobierno en la que el PP volverá a trasladar sus propuestas para las cuentas del año que viene mientras espera conocer el borrador del Ejecutivo de Barbón.

PRÓXIMO PLENO

La Junta de Portavoces, que ha acordado la congelación de sueldos y asignaciones a los grupos para 2023, también ha acordado el orden del día del próximo pleno, el último ordinario de este año. Además, de las habituales preguntas al presidente, se abordará la Ley de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana.

Otros asuntos que plantearán los grupos entre el martes y miércoles de la próxima semana estarán centrados en la inversión autonómica en I+D+i; la situación del colectivo LGTBI; los plazos para la guía sobre prevención de suicidios; o el desarrollo de la Lomloe en Asturias.

Los grupos también presentarán iniciativas para pedir inversiones para el vial de Jove; impulsar una Ciudad del Deporte en los terrenos de El Cristo; aumentar la financiación a clubes deportivos; reducir la prevalencia de la obesidad y dolencias entre menores de 15 años; impulsar medidas fiscales para pensionistas; o rechazar la derogación del delito de sedición.