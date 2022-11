González compromete una reunión de portavoces con vecinos de Roces para la rehabilitación de sus viviendas

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha trasladado a los vecinos de Roces que el Ayuntamiento gijonés sigue "con el mismo problema y compromiso" de rehabilitar las viviendas del barrio.

"Yo no me comprometí", ha querido dejar claro, eso sí, sobre la rehabilitación de estas viviendas, en respuesta a una pregunta de Podemos-Equo Xixón en el Pleno Municipal celebrado este miércoles.

González ha precisado que cuando llegó a la Alcaldía ya había comprometida financiación para otros barrios degradados, y ha incidido en que no hay partida para Roces. Por este motivo, indicó como posibilidad el optar a fondos europeos, pero aún no se ha publicado ninguna convocatoria en la que pueda encajar este proyecto.

Al tiempo, ha invitado a la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, a no confundir el dinero anunciado por el Principado con las competencias de Gijón.

Dicho esto, ha señalado que sí que han hablado con el Principado y hay interés del Ayuntamiento en poder rehabilitar las viviendas, pero no tiene acceso a ese dinero.

Unido a ello, ha remarcado que Gijón es de los pocos ayuntamientos de España que lleva apoyando la mejora de las viviendas "privadas" de los gijoneses, a lo que ha mostrado convencida de que seguirán con ello.

Ha insistido, asimismo, en que desconoce por qué no se incluyó a Roces en barrios degradados por parte del Gobierno anterior de Foro, pero sí tiene claro que no se debe, por parte de grupos municipales, "enfrentar a barrios contra barrios".

González ha indicado, además, que se va a hacer un estudio de los barrios que no se construyeron con buenos materiales y necesitan arreglos.

Ha reiterado, también, que está segura que gobierne quien gobierne este ayuntamiento va a seguir comprometido con los barrios y va a buscar la manera de ayudar a arreglar los que están en peores condiciones.

"Lamento su cabreo", ha trasladado a uno de los vecinos de Roces que pidió intervenir en el Pleno. A este le ha señalado que quizás hubo el error de no explicarlo "de forma suficiente".

En todo caso, ha remarcado que se están dedicando 14 millones de euros a arreglar viviendas de otros barrios. Se ha comprometido, eso sí, a una reunión con todos los grupos políticos "en breve plazo", después del 30 de noviembre.

Por parte de Podemos-Equo Xixón, su portavoz se ha quejado de que los vecinos de este barrio llevan diez años luchando por esto, para vivir "con dignidad".

Un portavoz de los vecinos, que ha pedido de forma espontánea participar en el Pleno, ha asegurado que es "horrible" la "poca" dedicación a los barrios. "Pedimos una vivienda digna", ha reclamado.

"Es una vergüenza como tratan los partidos políticos a los barrios", ha lamentado. "No nos mientan, no nos ninguneen", ha reclamado el vecino.

La concejala de Urbanismo, Dolores Patón, ha aludido al "pufo" de 72 millones de euros que dejó Foro en ayudas a la rehabilitación de fachadas, de los que 9,8 millones pertenecen a barrios degradados, una partida que ahora es más de 14 millones.

AGENCIA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En otro orden de temas, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno local por su participación en la candidatura para que Gijón opte a acoger la futura sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, candidatura que él cree que se confeccionó "a la trágala".

Por contra, el edil de Promoción Económica, Santos Tejón, ha asegurado que se colaboró en todo lo que pidió el Principado y en todo momento, de cara a que se cumpla con todos los requisitos.

Por otro lado, Podemos-Equo Xixón ha preguntado por las acciones que se siguen para que haya una equilibrada presencia de hombres y mujeres en Policía Local. Desde el Gobierno local se ha apuntado que se ha hablado con el Principado para hacer alguna acción previa para animar a que más mujeres se presenten a los procesos de selección.

También por parte de la portavoz de Podemos-Equo Xixón se ha pedido explicaciones al Gobierno local por el no uso del topónimo Xixón en eventos y otras actividades dependientes del Ayuntamiento o en las que colabora este, a lo que ha puesto de ejemplo el torneo de tenis ATP o el alumbrado navideño, en el solo hay una plaza pública que lleve el topónimo Xixón.

El edil de Cultura, Manuel Ángel Vallina, ha reconocido que puede haber "errores" por el alto volumen de programación, pero ha destacado que en un alto porcentaje se cumple con la normativa.

En el turno de ruegos, se ha aceptado uno de Ciudadanos para la elaboración de un plan de futuro con las necesidades de Emtusa, materiales y de recursos humanos, que dé lugar a un gran pacto por el transporte público urbano.

De igual forma, Foro ha logrado sacar otro ruego adelante relativo a la cobertura vacantes de mandos intermedios en la Policía Local. La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha explicado que está habiendo muchas dificultades para dictar la resolución del concurso de traslados, porque antes no había diferenciación de unidades policiales, algo que se incluyó en la última Relación de Puestos de Trabajo.

No obstante, ha adelantado que, una vez se resuelva este concurso, se sacará la convocatoria de plazas intermedias. Ha reconocido, en este caso, que la Jefatura de Policía Local sí urge la necesidad del nombramiento de un intendente. La edil ha explicado que, una vez resuelto el concurso de traslados, se hará el calendario de manera inmediata para convocar esas plazas.

También se ha aprobado en el Pleno un ruego de Podemos-Equo Xixón sobre el registro de instalaciones de autoconsumo energético. La alcaldesa gijonesa, Ana González, ha considerado que este es necesario, además de que sería clarificador y educativo y un elemento de impulso a estas instalaciones.

En línea con ello, van a hablar con el Principado para que lo hagan, ya que a nivel autonómico es fácil convertirlo en un registro público por concejos.

No se ha aceptado, en cambio, un ruego de Vox para que se proceda a tomar las medidas necesarias a fin de que, las obligaciones de pago del servicio municipal de agua y alcantarillado recaigan expresa y únicamente en el titular del contrato y no en el propietario y no se asocie la deuda al suministro o bien inmueble, si no al cliente, de forma que se elimine la obligación de puesta al corriente de las deudas que en la práctica exige la EMA para efectuar un cambio de titularidad.

Pineda ha incidido, en este caso, en que el Ayuntamiento no puede aceptar un ruego que pretende condonar deudas "de manera indiscriminada".

También ha negado que se obligue a alguien "a asumir la deuda de nadie", ya que el nuevo titular del contrato que se encuentra con el impago tiene opción a subrogarse al contrato anterior o dar un nuevo alta y no asumir ninguna deuda.

PLAN DEL MURO

Tampoco ha sido aceptado un ruego del PP, en el que se pedía posponer al mandato posterior el contrato de modificación del Plan Especial del Muro y, por tanto, la decisión sobre el mismo.

La portavoz 'popular', Ángela Pumariega, ha acusado, a este respecto, al Gobierno local, de usar una situación excepcional para sacar su plan adelante. Algo que sabe que no es ilegal, pero que considera "inmoral". Para ella, lo único que busca el Equipo de Gobierno municipal es peatonalizar el Muro y perpetuar el 'cascayu'.

La concejala de Urbanismo, Dolores Patón, en cambio, ha sostenido que es preciso esta modificación para adaptar el proyecto del Muro a la normativa, a lo que ha remarcado que no se ha licitado el proyecto de obra, si no que se hizo un anteproyecto que se ha dado a conocer a múltiples entidades y agentes de la ciudad.

Ha defendido, a este respecto, que sí hay una mayoría social que quiere se que aumenten los espacios de esparcimiento y juegos en la ciudad. Por ello, van a modificar el Plan Especial del Muro, para poder ejecutar ese anteproyecto, aunque sea algo que ya no le tocará a este Gobierno al finalizar en mayo de 2023 el mandato.