González Prieto destaca el valor cultural, social y económico de la FEMEX 2025 en San Martín del Rey Aurelio

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de las direcciones generales de Agenda 2030 y Consumo, participa en la Feria de Muestra y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex), un espacio que promueve la actividad comercial junto con la difusión cultural y patrimonial. Además, la feria ofrece espacios de debate y reflexión sobre derechos humanos, consumo y retos de futuro, entre otras áreas.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado este martes durante la inauguración de la feria la importancia de este tipo de eventos por su "valor cultural, social y económico". "Para un ayuntamiento de una zona rural y de una comarca minera mantener estas citas ya es todo un éxito", ha subrayado.

Además, ha resaltado la diversidad de Femex, que combina elementos comerciales con otras acciones de vertebración social. "Es una muestra de gastronomía y cultura, de su mejor tradición comercial, de los productos de la zona y, además, es un lugar para hablar de solidaridad feminismo, derechos humanos, consumo saludable y nuevos retos de movilidad", ha enumerado la viceconsejera.

Los directores generales de Agenda 2030 y Consumo, Juan Ponte y Faustino Zapico, respectivamente, también han estado presentes en la inauguración de Femex 2025.