Grado acoge este martes la presentación de un estudio sobre los trajes tradicionales de las mujeres de Ayande

Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 11:29
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   OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El libro 'Los traxes d'ayandesa' recupera el estudio de los trajes de boda de las mujeres de Ayande a partir de una investigación de Alberto Suárez y Mario Baragaño sobre documentación del Archivo Histórico de Asturias y del Fondo Casa Gómez, de Bercucedo, depositado en el RIDEA.

   La obra reúne más de 5.000 referencias a prendas de vestir, adornos y joyería y recoge más de medio centenar de tejidos empleados en la confección de los trajes tradicionales, muchos de ellos de procedencia extranjera. La documentación analizada corresponde principalmente a acuerdos matrimoniales de personas nacidas en Ayande entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX.

   El estudio, redactado en asturiano, incluye además reproducciones de los documentos originales en castellano y será presentado este martes, 15 de septiembre, a las 19.30 horas en la capilla de Los Dolores de Grau. La obra ha sido editada por Fonte en una edición limitada con un precio de venta de 39 euros.

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