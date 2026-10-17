Grado se convierte este fin de semana en escenario del festival Rockmería con cuatro actuaciones

GRADO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grado acogerá este fin de semana una nueva edición del festival Rockmería, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, con una programación que reunirá cuatro actuaciones y que tendrá como escenarios el auditorio municipal y las calles de la localidad.

Los conciertos del auditorio serán de entrada libre hasta completar aforo y comenzarán a las 19.30 horas. El festival arrancó este viernes 16 con Querida Margot, que presentó su segundo disco de estudio, Deuce, un trabajo con el que la banda consolida su apuesta por un rock que combina fuerza, melodía y letras de corte personal.

Hoy sábado 17 es el turno de Flaco Rodríguez y Héctor Tuya, que presentan Una tarde en Relatores, una propuesta que combina la proyección de un documental con un concierto en directo.

El documental fue rodado en la casa de Joaquín Sabina y muestra el espacio y el estudio donde se gestaron algunas de sus canciones, entre ellas 19 días y 500 noches. La propuesta plantea un recorrido por el proceso creativo y la relación entre conversación y canción, en el contexto de la despedida de Sabina de los escenarios.

Tras la proyección, Héctor Tuya y Flaco Rodríguez ofrecerán un concierto con sus propias canciones y versiones de temas de Sabina.

El festival concluirá mañana domingo 18 a las 19.30 horas en el auditorio con la actuación de Igor Paskual, mientras que esa misma jornada, a las 14.00 horas, Ciudadano Vil ofrecerá un concierto en la calle dentro de la sesión vermú.

Todas las actuaciones del auditorio serán de acceso gratuito hasta completar el aforo. La programación está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado.