El granelero YM Pacífico, primer 'alaska' de la temporada en el Puerto de Avilés

Ruta entre Alaska y Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El buque YM Pacifico inaugura la descarga de concentrado de zinc procedente de la Mina Red Dog-uno de los yacimientos de zinc más grandes del planeta ubicado en la región ártica de Kotzebeu (Alaska)- en el muelle sur de la Dársena de San Juan.

El buque, con bandera de Panamá y consignado por Ership Alvargonzález, se convierte, así, en el primer 'Alaska' de 2026 con 59.870 toneladas de blenda en sus bodegas que descargará en Avilés (16.328 toneladas de sus bodegas 2 y 6), Antwerp (Bélgica) y Kokkola (Finlandia).

Atracó este jueves coincidiendo con la pleamar de las 8.00 horas e inició por la tarde la operativa de descarga de blenda a tolva y, posteriormente, a cinta que deposita directamente el material en las naves para almacenaje de gran capacidad de Asturiana de Zinc. Para la campaña de este año, está previsto el atraque en Avilés de dos 'buques Alaska'.

Al YM Pacífico se sumará este mismo mes el MYRTO -ambos con 228 metros de eslora-. A continuación, previsiblemente ya en noviembre, llegará otro gran granelero, en este caso procedente de Australia.