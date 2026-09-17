Grave accidente de tráfico: Dos heridos graves en un choque frontal entre dos turismos en Siero

Accidente de tráfico en Siero - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad este jueves en un choque frontal entre dos turismos en el cruce de la carretera SI-16 con la SI-11, en Siero. Los afectados han sido evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se produjo en torno a las 13.30 horas entre un turismo de la marca Omoda y otro, Volkswagen Golf.

Al lugar se han trasladado dos patrulla del Destacamento de Tráfico de Langreo y el equipo EIS del Destacamento de Gijón.