Grenergy firma un 'tolling' financiero para su 'megaproyecto' de almacenamiento en baterías en Oviedo - GRENERGY

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha firmado con una 'utility' internacional con calificación crediticia 'investment grade' por Moody's, un 'tolling' financiero a 10 años, en un acuerdo pionero en el mercado español, para su proyecto en Oviedo, la que será su planta insignia en España de Greenbox -la plataforma de almacenamiento 'stand-alone' en Europa-, informó la compañía.

En concreto, el 'tolling' financiero entrará en vigor en enero de 2028 y Grenergy será responsable de la operación y la gestión del trading de las baterías.

Oviedo contará con una capacidad de 150 megavatios (MW)/600 megavatios hora (MWh), equivalente a cuatro horas de almacenamiento, y ya ha comenzado su construcción en un terreno previamente destinado a uso industrial, situado junto a la subestación eléctrica de La Estrecha, en La Corredoria, lo que permitirá una conexión directa y eficiente a la red.

El grupo de renovables prevé que el proyecto entre en operación durante el primer semestre de 2027, consolidando así a España como uno de sus mercados estratégicos en los próximos años.

En el país, la compañía desplegará de forma simultánea proyectos de almacenamiento 'stand-alone' e iniciativas de hibridación, reforzando así su posición como referente en la transición energética europea.

El consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, se mostró "muy orgulloso" de este primer acuerdo de 'tolling financiero' en España y confió en que será "el primero de muchos dentro de nuestra plataforma europea 'stand alone' Greenbox. "Vamos a replicar el éxito de las plataformas OASIS en el mercado europeo, especialmente en España, donde el potencial es enorme", dijo.

APUESTA POR EL ALMACENAMIENTO.

Con un 'pipeline' total de más de 30 gigavatios hora (GWh) en baterías 'stand-alone', Greenbox es una de las principales plataformas de almacenamiento en Europa. Para lograrlo, la compañía está trabajando en los mercados clave donde ya tiene presencia: Polonia -con un 'pipeline' de 5 GWh-, Rumanía (7 GWh), Alemania (3 GWh), Italia (5,8 GWh), España (6 GWh) y Reino Unido (4 GWh).

La compañía se ha adjudicado recientemente contratos de capacidad para 2,1 GWh en proyectos de almacenamiento 'stand-alone' en Polonia y ha obtenido una subvención de cerca de ocho millones de euros del gobierno polaco para otros proyectos de 'stand-alone' (136 MWh) que Grenergy tiene previsto implementar en el país.

Asimismo, se encuentra estudiando oportunidades para incrementar el 'pipeline' de Greenbox y cerrar nuevos 'tolling agreements' en los seis países que componen ahora mismo su plataforma de 'stand-alone' europea.