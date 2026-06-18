El Grupo Central Lechera Asturiana supera en 2025 los 1.000 millones de euros en ventas

Asamblea de Central Lechera Asturiana SAT - CENTRAL LECHERA

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Central Lechera Asturiana (Capsa, ASA, Aseagro, CLAS Gestión y Biogastur) ha sido de 1.012 millones de euros en 2025, según ha informado este jueves la empresa a través de una nota de prensa.

La asamblea de Central Lechera Asturiana SAT ha aprobado las cuentas correspondientes a 2025. Según han informado desde Central Lechera, el incremento de facturació, del 1,6%, está alineado con la evolución del consumo en los mercados lácteos, destacando la nata y la mantequilla donde se han producido crecimientos en ventas del 14% y 10% respectivamente, reforzando la posición y liderazgo del grupo.

Desde la compañía la evolución positiva de la rentabilidad, con un Ebitda que pasa de los 56,6 millones de euros en 2024 a 65,9 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 16% con respecto al ejercicio anterior.

El Grupo Central Lechera Asturiana se sustenta en un modelo cooperativo que integran 6.481 socios de los cuales 780 son socios activos, y una plantilla de 1.337 empleados.

Durante 2025, la recogida de leche se situó en torno a los 827 millones de litros, consolidando el volumen productivo y la capacidad del Grupo para abastecer el mercado.

Actualmente el grupo realiza alrededor del 80% de la compra de la leche de los ganaderos de Asturias. Desde la empresa añaden que un ejercicio más continúa siendo la empresa que paga el precio más alto a estos por su leche, siendo 8,12% superior al precio medio de España.

Además, el grupo cuenta con una estructura industrial con nueve plantas en cinco comunidades autónomas (Principado de Asturias, Galicia, Castilla León, Comunidad de Madrid y Cataluña).

Capsa Food, principal empresa del grupo mantiene el liderazgo de sus marcas en los mercados de leche (16,3%), nata (17,3%) y mantequilla (19,5%), y cierra el ejercicio con una facturación de 935,7 millones de euros. En lo que se refiere a las exportaciones, la compañía tiene presencia en 52 países de los cinco continentes.

ASA amplió en este ejercicio su gama de productos agrícolas con la adquisición, a finales de mayo, de la planta de mezclas húmedas de La Espina. Su importe neto de la cifra de negocios se situó en 68,4 millones de euros, un 1,64% menos que el año anterior, debido principalmente a la bajada de los precios de venta por el abaratamiento de las materias primas.

En 2025, Biogastur ha puesto en marcha de su planta de producción de biometano, lo que le ha permitido elevar su facturación de 3,5 millones de euros en 2024 a 6,5 millones en 2025.