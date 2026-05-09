El Grupo Covadonga celebra este sábado el 50 aniversario de su ascenso a División de Honor de balonmano

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OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Grupo de Cultura Covadonga celebra este sábado el acto conmemorativo del 50 aniversario del ascenso a División de Honor de su equipo de balonmano, logrado en 1976.

El homenaje tiene lugar a las 12.00 horas en el Salón de Actos del club y reunirá a jugadores, técnicos y personas vinculadas a aquella generación que llevó a la entidad a la máxima categoría del balonmano nacional, así como a representantes institucionales y miembros de la familia grupista.

La jornada continuará con una fotografía conmemorativa y la inauguración de la exposición del Salón de la Fama del Balonmano Asturiano (Safaba). Posteriormente, los asistentes se trasladarán a Mareo para participar en una comida homenaje.