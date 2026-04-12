El Grupo El Gaitero llevará sus productos a la 39ª edición de Salón Gourmets . - EL GAITERO

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo El Gaitero, que a lo largo de sus más de 135 años de historia ha llevado la sidra y Asturias por todo el mundo, estará presente un año más en Salón Gourmets, que celebra su 39ª edición en Madrid desde este lunes 13 al jueves 16 de abril.

Durante la cita, considerada una de las ferias de alimentación y bebidas de mayor prestigio en Europa, los visitantes podrán conocer de primera mano distintos productos de la firma en el Stand de Asturex.

Entre ellos, una amplia representación de su gama de sidras, desde los botellines de El Gaitero -en versión tradicional y 0,0- y otros formatos individuales como Spring Cider o Gaitero Spanish Cider hasta referencias más singulares como El Gaitero Rosé o la sidra de hielo 1898.

También estarán presentes las sidras acogidas a la DOP Sidra de Asturias como El Gaitero Natural Filtrada y El Gaitero Natural Tradicional (ambas con sello ecológico), El Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina o Valle, Ballina y Fernández.

La propuesta se completa con sus reconocidos alimentos preparados, entre los que destacan la Fabada Asturiana, el Pote Asturiano El Gaitero o las Fabes con Almejas, elaborados con fabes IGP y con sello Alimentos del Paraíso, así como su Dulce de Manzana, ideal para acompañar quesos.

Asimismo, tendrán protagonismo los vinos de Real Agrado, procedentes de su bodega en la Rioja Oriental, elaborados exclusivamente con uvas de sus propias parcelas y que se presentan tanto en su Gama Clásica como en la Colección Raíces, con vinos de parcela.