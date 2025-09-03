Grupo Lacera se suma al programa 'Empresa activa contra el cáncer' de la AECC

Antonio Flecha, Gerente De La Asociación Española Contra El Cáncer En Asturias; Marcos Suárez, CEO De Grupo Lacera; Yolanda Calero, Presidenta De La Asociación Española Contra El Cáncer En Asturias; Y Alejandro Blanco, Director General De Grupo Lacera - AECC

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Grupo Lacera firmaron este martes un convenio de colaboración en Asturias, convirtiéndose en la cuarta compañía de la región en adherirse al programa 'Empresa activa contra el cáncer'.

La iniciativa, dirigida a organizaciones empresariales, tiene como finalidad contribuir a la prevención y detección precoz de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares, así como impulsar la investigación. Las empresas participantes reciben un distintivo físico y digital que las acredita como entidades colaboradoras en la promoción de hábitos saludables y medidas preventivas.

Durante el acto de firma, el gerente de la AECC en Asturias, Antonio Flecha, destacó que el acuerdo refuerza la estrategia de responsabilidad social de Lacera e impulsa la misión de la Asociación. "Con este acuerdo Grupo Lacera demuestra un fuerte compromiso con la prevención del cáncer, la salud de sus empleados y los hábitos de vida saludable", señaló.

Por su parte, el director general de Grupo Lacera, Alejandro Blanco, subrayó la importancia del compromiso empresarial en este ámbito. "La lucha contra el cáncer nos concierne a todos, y las empresas debemos asumir un papel activo", afirmó.

Esta adhesión se enmarca en el plan estratégico 2025-2029 de la AECC, cuyo objetivo es "llegar a más", con el propósito de generar alianzas estables, sinergias y un mayor impacto social.