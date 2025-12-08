El Grupo TTD presenta en Oviedo los últimos avances en investigación y tratamiento de tumores digestivos - GRUPO TTD

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) presentará este jueves a las 12.15 horas los últimos avances en investigación y tratamiento de los tumores digestivos en España y un análisis de la situación actual en Asturias. Esta cita, que se enmarca en la '33 Simposio Internacional TTD', se celebrará en Oviedo.

Según los organizadores, los participantes serán el Doctor Fernando Rivera, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y presidente del Grupo TTD, y la doctora Paula Jiménez-Fonseca, oncóloga médica en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo.

Ambos darán a conocer los retos a los que se enfrentan oncólogos e investigadores españoles al tratar con estas patologías, y también expondrán los últimos datos sobre el estado de la investigación en tumores digestivos, su prevención y tratamiento. Además, realizarán una radiografía de la situación de la investigación oncológica en Asturias.

Rivera y Jiménez-Fonseca pondrán el foco sobre las claves para potenciar la innovación en nuestro país, atendiendo también a la situación particular del Principado.

El evento movilizará a 600 científicos nacionales e internacionales, convirtiendo durante una semana la ciudad en el epicentro europeo de los avances oncológicos en tumores digestivos.