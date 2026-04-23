Los grupos de la derecha vuelven a pedir el cese de Del Arco ante la "mala gestión" de la Dependencia

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OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atención a la Dependencia ha vuelto a centrar este jueves parte del debate parlamentario durante la comisión de Derechos Sociales y Bienestar, en el que la consejera ha respondido a varias preguntas de PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, sobre esta cuestión. Ha manifestado Del Arco que desde la consejería están "recuperando el ritmo" de las tramitaciones y los tiempos de espera están bajando. Por su parte los grupos de la derecha han vuelto a ser muy críticos con la labor de Del Arco de la que han vuelto a pedir su cese.

Ha explicado la responsable de Bienestar que las actuaciones que están haciendo para reducir los tiempos de espera en la valoración de la dependencia tienen que ver con la acción simultánea de todas las medidas contempladas, de una inversión decidida por el futuro, porque saben que el problema no se resuelve con frases ni con populismo, sino con hechos concretos y soluciones efectivas, que es lo que contempla el Plan Agiliza.

Ha explicado la consejera que en marzo se registraron 1.432 solicitudes nuevas y se ha reactivado el flujo de expedientes, con el refuerzo en la actividad valoradora con el incremento en breve de 41 personas más y el seguimiento mensual y puntual de los resultados.

En marzo, 258 personas más que en el mes anterior obtuvieron el dictamen de valoración, lo que supone el primer incremento neto de personas valoradas desde la implantación de la historia social única.

"Este avance no es casual y responde a una organización del trabajo, a mi responsabilidad organizar el trabajo, a la priorización de los expedientes y a un seguimiento estrecho de la actividad mensual que nos permite detectar y actuar de forma inmediata", dijo la consejera.

Ha explicado que el plazo medio mensual fue de 427 días, recuperando casi 29 días menos que en enero. "El tiempo de espera está bajando después de las dificultades surgidas con la implantación de la Historia Social Única", ha indicado.

Así, ha explicado a qué se deben las diferencias entre las cifras del Ministerio y las del Principado asegurando que se trata de una diferencia metodológica.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha preguntado a la consejera si piensa asumir o no alguna responsabilidad política por el "escandaloso aumento de 48 días de espera en este primer trimestre de 2026".

"Es un desastre toda su gestión, da igual dónde se mire. Es que da igual hablar de residencias, de menores, de dependencia, da igual. Y usted ahí sigue. No va con usted", dijo la diputada del PP, que ha lamentado que la consejera siga "erre que erre, que van a llegar al final de año cumpliendo la ley, los 180 días".

La parlamentaria del PP ha asegurado que va a ser "implacable" y va a pedir la dimisión de la consejera cada vez que venga a comparecer a esta Cámara. "No tenga ninguna duda, porque estoy convencida de que con usted esto no va a mejorar y esperemos que no vaya peor", dijo Beatriz Polledo.

Polledo también ha preguntado a la consejera sobre la sucesión de aplazamientos de las obras de la Residencia Mixta de Gijón y también sobre el deterioro de la residencia pública de Noreña.

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco, ha vuelto a insistir en que una gestión como la de la consjera "ya hubiera sido motivo de cese o despido en cualquier empresa privada". "Es que no tenía que estar ahí señora consejera, su gestión es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer en política y nunca debe hacer un político, que es resistir a pesar del daño que desde su consejería están haciendo a miles de asturianos y a miles de familias también", dijo la diputada de Vox.

Y es que la diputada de Vox ha insistido en que el sistema "sigue fallando en lo esencial, que es el tiempo de espera". Así ha indicado que Asturias mantiene esperas de más de 400 días, muy lejos de esos 180 días que marca la ley y la mejora es más relato que realidad.

"El gobierno y su consejería habla de tendencia positiva pero es que los datos muestran que Asturias es la comunidad donde más ha aumentado el tiempo de espera La dependencia sigue llegando tarde. El sistema está tensionado por el aumento de solicitudes", dijo Sara Álvarez Rouco.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha acusado a la consejera de llevar a la Junta cifras que lo "que buscan es precisamente maquillar la realidad", porque distinguen en esas cifras ni quién está en tramitación, ni quién lleva meses esperando, ni quién tiene la solicitud sin abrir.

"No distinguen nada de eso. Nos traen cifras que son absolutamente maquilladas. Y entonces, con este patatal que tienen ustedes de datos, de formación, de no tener las reclamaciones del personal, ¿ustedes creen que de verdad nos podemos creer que a final de año vamos a llegar a los 180 días?", lamentó Pumares.