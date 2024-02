Los grupos, a excepción de Vox, aprueban respaldar la candidatura de Asturias para acoger la Agencia de Salud Pública

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos, a excepción de Vox, una declaración a iniciativa de IU-Convocatoria por Asturias en la que se respalda la candidatura de Asturias como sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública.

Desde el PSOE, su portavoz Dolores Carcedo, ha recordado que se trata de un proyecto de ley que ahora está en trámite de enmiendas y que los socialistas tienen claro su apoyo y así lo han trasladado. "Asturias nos parece el lugar idóneo para acoger la Agencia como ha destacado ya hace unos días la propia consejera de Salud", ha indicado Carcedo.

Desde Vox, su portavoz Carolina López, ha indicado que "si bien comparten el fondo de la declaración" no han dado su apoyo a la misma porque consideran que "ciertos párrafos" de la misma "son ideológicos con los que no están de acuerdo".

"Nosotros propusimos eliminar esos párrafos que desde convocatoria por Asturias se opusieron y era simplemente eliminar esa ideología que al final nos están perjudicando en todos los sectores", incidió López.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha explicado que no ha apoyado una modificación planteada por el PP para que se instale en La Vega porque "no es adecuado plantear ya una ubicación concreta". "Menos todavía La Vega, cuando no sabemos los trámites urbanísticos que tiene que llevar a cabo", ha apostillado.

OTROS ASUNTOS

En el orden del día de la Junta de Portavoces también figuraba la solicitud por parte del Partido Popular de la tramitación por lectura única de la Proposición de Ley de la Prestación del Servicio de la Inspección Técnica de Vehículos.

La Junta de Portavoces ha rechazado por mayoría esa tramitación por lectura única. En este sentido la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha indicado que más allá de la simplicidad jurídica ya que es verdad que se modifica solamente un artículo y solamente se deroga una disposición adicional, "es verdad que el asunto es del suficiente calado como para no tener que solventarse por el procedimiento de lectura única".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (Podemos) ha indicado que lo que pretendía el PP, "más que agilizar la tramitación, es liberalizar el sector de una forma precipitada y que entienden que no a lugar en este momento".

Además en el Pleno de la próxima semana dos grupos, PP y Foro preguntarán al consejero de Medio Rural sobre la situación del campo asturiano.

Según ha indicado el 'popular' Luis Venta Cueli, el Gobierno debe dar cuenta en el Parlamento de los acuerdos a los que supuestamente ha llegado con los profesionales del sector agrario. El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro) por su parte ha indicado que reclamará al consejero "mayor diálogo con el sector, una reducción de las trabas burocráticas, el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria", entre otras cuestiones.