La Guardia Civil detiene a cinco hombres en Asturias por una agresión a una mujer trans en Piedras Blancas

1118601.1.260.149.20260920104230 Guardia Civil trabajando frente a un ordenador ciberpatrullando sobre armas y explosivos - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por una agresión discriminatoria contra una mujer trans en Asturias. Los hechos ocurrieron en enero en la localidad de Piedras Blancas (Castrillón) y la víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Los autores, vinculados con grupos ultra, profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos y tres de los detenidos ya habían sido investigados el año pasado por otros hechos relacionados con delitos de odio.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa este domingo, la víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultra derecha, se organizaron y coordinaron a través de aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo la agresión contra la víctima.

Durante la agresión física, los autores profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos, "muestra de una motivación de odio por discriminación en relación a su identidad de género", según el instituto armado.

Como resultado de las investigaciones, los especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil han logrado identificar plenamente a los cinco agresores. Dos fueron detenidos el mes de abril, otros dos en junio y finalmente el último hace unos días. A todos ellos se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria.

Se da la circunstancia de que tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por la comisión de otros delitos de odio y discriminación. Todas las actuaciones han sido coordinadas por el fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias. Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Avilés.