La Guardia Civil intercepta en un control de tráfico a un hombre con una orden judicial de ingreso en prisión

Control de tráfico - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil interceptaron en Mieres el pasado 17 de febrero en un control de tráfico a un conductor que tenía una orden judicial de ingreso en prisión.

El control estaba en la carretera que une las localidades de Santullano y Ujo, a la altura del kilómetro 3,000. Una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Mieres, identificó a un conductor, un varón de mediana edad, residente en la cuenca del Caudal, que carecía de permiso de conducción por pérdida de la totalidad de los puntos asignados, conforme a un expediente incoado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Las comprobaciones efectuadas permitieron constatar que se trata de un conductor reincidente. Al mismo le constaban cuatro investigaciones en los últimos tres años por conducir con pérdida de la vigencia de la autorización, y sobre él existía un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dimanante de un Juzgado de lo Penal de Oviedo, por un delito de conducción sin permiso o licencia.

Por estos hechos, el Destacamento de Tráfico de Mieres instruyó diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial, al haber perdido la vigencia de la autorización administrativa para conducir por pérdida total de puntos. En ejecución del señalamiento judicial en vigor, se procedió a su detención y posterior traslado e ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Mieres, según ha informado este jueves la Guardia Civil.