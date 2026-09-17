La Guardia Civil localiza al hombre de 80 años desparecido en Llanes

La Guardia Civil localiza al anciano desaparecido en la Playa de Antilles - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil ha localizado este jueves al hombre de 80 años desaparecido desde la tarde de este miércoles en una residencia en Llanes. El hombre fue localizado en un camino de acceso a la playa de Antilles, después de haber pasado toda la noche al raso, por lo que se solicitó asistencia médica, según ha informado la Guardia Civil.

Desde las 01.00 horas la Guardia Civil estaba llevando a cabo la búsqueda. Poco tiempo antes, la directora de un centro geriátrico en el que se encontraba ingresado y ubicado en Llanes, había informado a la Policía Local de su desaparición.

A las 02.51 horas se unieron al dispositivo efectivos de Bomberos, Unidad Canina y Equipo de drones, sin que esta primera búsqueda diera resultado.

Retomada en la mañana de hoy, con la participación tanto de 9 efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Llanes en tareas de búsqueda, como 2 efectivos de Policía Judicial en tareas de investigación arrojó sus frutos al ser localizado con vida por una patrulla de Seguridad Ciudadana las 11:00 horas en una finca próxima a la playa Antilles.