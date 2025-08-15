La Guardia Civil refuerza la seguridad en el Carnaval de verano de Luanco, que trascurrió sin incidencias graves

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegó un dispositivo de seguridad especial con motivo del Carnaval de verano de Luanco, que contó con 38 agentes de distintas unidades, entre ellas Patrullas de Seguridad Ciudadana de los puestos de Luanco, Piedras Blancas, Cancienes, Llanera y Salinas; el Servicio Cinológico de la Comandancia, con perro detector de drogas; y personal de Investigación, Policía Judicial y USECIC.

Según ha informado este viernes el propio cuerpo, el operativo, en el que también participaron 18 agentes de la Policía Local, servicios sanitarios, Protección Civil y seguridad privada, permitió que la celebración transcurriera sin incidencias graves.

Durante el evento se confeccionaron 13 denuncias administrativas: 10 relacionadas con drogas, 2 por tenencia de armas y 1 por desobediencia a la autoridad en la estación de autobuses. En total, se incautaron 2 pastillas de éxtasis, 6 piezas de hachís, 1 dosis de cocaína, 2 cápsulas de óxido nitroso y 2 armas blancas.