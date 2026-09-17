La Guardia Civil rescata a dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), tras verse afectados por unas condiciones meteorológicas adversas que impedían inicialmente el acceso del helicóptero.

Los hechos se conocieron sobre las 10.00 horas, cuando el servicio de emergencias 112 de Asturias comunicó la presencia de dos personas con problemas en la zona de la cima del Torrecerredo.

Ante esta situación, desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias se activó el helicóptero de la Unidad Aérea de León, así como efectivos de los grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Cangas de Onís (Asturias) Sabero (León) y Potes (Cantabria).

El helicóptero trasladó inicialmente a los especialistas del GREIM de Sabero hasta las proximidades de la zona. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, caracterizadas por la presencia de niebla y nubes bajas, imposibilitaron continuar la aproximación aérea, por lo que los rescatadores iniciaron el desplazamiento a pie.

Tras varias horas de progresión por la montaña, los especialistas localizaron a los dos excursionistas sobre las 16.45 horas. Se trataba de dos varones, de 45 y 41 años, ambos de nacionalidad española, que se encontraban en buen estado y no presentaban lesiones.

Una vez con ellos, les proporcionaron comida y agua y, debido a que las condiciones meteorológicas continuaban dificultando la intervención aérea, iniciaron junto a ellos el descenso a pie. Finalmente, después de varios intentos, el helicóptero consiguió acceder a la zona, permitiendo la evacuación de ambos afectados hasta la localidad de Riaño (León).

En un primer momento se consideró que el incidente podía haberse producido en territorio asturiano, si bien, una vez localizada con precisión la posición de los rescatados, se confirmó que se encontraban en la vertiente leonesa del Pico Torrecerredo, dentro del término municipal de Posada de Valdeón (León), según ha informado este jueves la Guardia Civil.