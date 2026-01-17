Guía sobre la celebración de San Antón en Asturias: horarios y parroquias para la bendición de animales

Bendición de una mascota por San Antón en Asturias. - IGLESIA DE ASTURIAS

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias iglesias asturianas acogerán este sábado la tradicional bendición de mascotas por 'San Antón', patrono de los animales, cuya festividad se celebra el 17 de enero. Estas ceremonias, arraigadas en la comunidad, reunirán a numerosos fieles que acudirán con sus animales de compañía para recibir la protección del santo.

Una de las primeras parroquias que realizará la bendición a las mascotas de los feligreses será la Basílica de San Juan El Real, en Oviedo, al finalizar la eucaristía de las 13.00 horas. El domingo 18 es el día elegido por la mayoría de las parroquias que llevan a cabo esta tradición. Así, San Juan XXIII en Viesques (Gijón), lo hará a las 11.45 horas y San Martín de Turón a las 12.45 horas.

Según ha informado el Arzobispado, una de las parroquias con más tradición en esta celebración es San Félix de Lugones (Siero), donde antiguamente se hacía una novena en honor al santo y en 2009 se empezó a celebrar San Antón con la bendición de mascotas. En este templo, por San Antón está permitido introducir a los animales, pero la bendición tendrá lugar en el parque que está enfrente de la iglesia.

En la Unidad Pastoral de La Magdalena, Versalles y San Agustín (Avilés) también se celebra la bendición de los animales por San Antón, a las 11.00 en San Agustín y a las 12.00 en La Magdalena.