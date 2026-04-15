Guía completa de la Feria de Muestras de Tineo 2026: horarios, expositores y actividades del 1 al 3 de mayo

Cartel XXXVI Feria de Muestras de Tineo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXVI edición de la Feria de Muestras de Tineo 2026 se celebrará los próximos días 1, 2 y 3 de mayo, con 170 expositores de empresas de distintos puntos de la geografía española, además de dos expositores de Portugal. La feria contará además con actividades para todos los públicos, entre las que destaca como novedad la puesta en marcha del sello 'Rutero de la feria'.

Durante el puente de mayo, Tineo contará con 29 expositores de artesanía, 33 de sector agrícola y ganadero y 108 de sectores como la alimentación, suministros agrícolas o construcción en más de 12.000 metros cuadrados de superficie. Según ha explicado el Ayuntamiento de Tineo en nota de prensa, el mayor porcentaje de participación corresponde a empresas asturianas, con un 74%, seguido por 21 empresas de Galicia. Además hay participantes de Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid y Valencia.

En cuanto a la programación, se celebrarán actividades tradicionales como el concurso de Entibadores y el Torneo de Bolos Infantil, Juvenil y Femenino. A ello se suman el concurso de pesca, talleres y exhibición de bailes, además de música.

En el Rincón Gastronómico cobrará especial protagonismo la IGP Chosco de Tineo, que pondrá en marcha distintas actividades a lo largo de la Feria. Además de su espacio en este rincón, la IGP contará con un espacio institucional donde mostrar todas las "ventajas y la versatilidad en cocina" de este tradicional producto elaborado artesanalmente.

Además habrá un servicio de ludoteca infantil ubicado en el pasillo central, donde también se sitúa la sala de lactancia y las taquillas de uso público.

PRINCIPALES NOVEDADES

En esta edición, la XXXVI Feria de Muestras de Tineo albergará una pista de fútbol 3x3, donde se celebrarán diferentes torneos a lo largo del fin de semana, organizados por Club Villa de Tineo FS.

Otra de las novedades que se pondrá en marcha es 'INNOVA FMT', actividad que consistirá en dedicar especial atención a aquellas empresas que presenten en la Feria de Tineo algún tipo de innovación a sus clientes, a través de productos, servicios o procesos que busquen la transformación del sector. Como premio a la innovación, se realizará una pequeña entrevista en directo en su stand que se retransmitirá en streaming en las redes sociales y se le hará entrega del galardón.

La Feria de Muestras pondrá en marcha la iniciativa 'Rutero de la feria', acción que anima al público a recorrer todo el recinto y comprar en distintos stands, mediante un sistema de sellos con sorteo diario. De igual modo se pondrá en marcha un área de exposiciones que irá ubicada en la carpa de actividades sobre fotografía, pintura o escultura. Este año el espacio irá dedicado a la Exposición fotográfica 'Tineo en el "Progreso de Asturias"'.

PROGRAMA COMPLETO

Las actividades comenzarán el viernes 1 de mayo, con la recepción de autoridades a cargo del Grupo de Gaitas El Oso Pardo, a las 12.00 horas. A las 12.30 horas será el turno de la inauguración oficial y la visita institucional a la Feria. De manera simultánea comenzará un taller infantil de pulseras de abalorios.

Ya a las 13.30 tendrá lugar la actuación musical del Grupo de Gaitas El Oso Pardo y por la tarde, a partir de las 17.00 horas, regresarán los talleres infantiles, en esta ocasión con la creación de llaveros. También se representará la obra de teatro 'Toc Toc' y tendrá lugar otra actividad infantil patrocinada por Unicaja. A partir de las 21.30 horas será el turno de la música de nuevo, con la actuación de 'Pájaros en la cabeza' a cargo de Son Producciones, y a las 24.00 horas el concierto del Grupo Waykas.

El sábado 2 de mayo las actividades comienzan a las 11.00 horas, con un torneo individual de bolos infantil y juvenil. A mediodía tendrá lugar la entrevista a empresas expositoras en el marco de la iniciativa 'INNOVA FMT', y el XXX Concurso de Entibadores Villa de Tineo. A la misma hora se celebrará un taller infantil de decoración de marcos de fotos.

A las 12.30 horas tendrá lugar el acto de hermanamiento entre la IGP Chosco de Tineo y la IGP Faba Asturiana para, a continuación celebrar un showcooking con chosco de Tineo y faba asturiana. Alas 13.30 tendrá lugar una degustación de chosco de Tineo y faba Asturiana a cargo de las IGP, además de una cata de vino, a cargo de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas.

Por la tarde será turno de actuaciones musicales, entrega de premios del concurso de entibadores, exhibiciones de baile y más talleres infantiles, en esta ocasión de decoración de mochilas. La orquesta que amenizará la medianoche del sábado será Orquesta Tatoo.

El domingo 3 de mayo, último día de la feria, las actividades empiezan a las 11.30 horas con el concurso de pesca infantil, un taller infantil de pintura creativa y otro de apicultura. Además tendrán lugar las actuaciones musicales del Grupo de Gaitas Triskel y el concierto de La Coral, para dar paso al taller 'experimentos divertidos' y al concierto Banda de Música La Armonía. A las 18.30 tendrá lugar el acto institucional de cierre de la feria, y a las 20.30 la actuación musical del grupo D'Rumba.