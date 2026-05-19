Guía del Martes de Campo 2026 en Oviedo: 4.200 bollos, mil sillas en el Bombé y el regreso del Heraldo a caballo

Archivo - El Heraldo de la Balesquida pide permiso al alcalde de Oviedo para celebrar las fiestas del Martes de Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Oviedo ya se prepara para su fiesta más tradicional. La Sociedad Protectora de la Balesquida repartirá 4.200 bollos de chorizo y botellas de vino con motivo del Martes de Campo, que este año se celebrará el 26 de mayo. El Campo San Francisco volverá a ser el epicentro de la fiesta con la instalación de 200 mesas y 1.000 sillas en el Paseo del Bombé. Las actividades festivas arrancarán oficialmente el domingo previo con la Cabalgata del Heraldo a lomos de un caballo blanco para pedir la venia al alcalde, Alfredo Canteli.

Cada martes después del domingo de Pentecostés, el Campo San Francisco de Oviedo se convierte en el epicentro de una de las fiestas más tradicionales de la capital asturiana. El reparto comenzará a las 9.00 horas en el Paseo del Bombé, donde también se instalarán 200 mesas y mil sillas para que los ovetenses y visitantes puedan degustar de forma cómoda la tradicional comida del Martes de Campo.

El reparto del bollo estará amenizado por la banda de música Ciudad de Oviedo y la Banda de Gaitas, que desde las 11.30 horas protagonizarán una alborada musical desde la Plaza Porlier hasta el Campo San Francisco.

A las 16.00 horas tendrá lugar la romería a cargo del dúo Eleven en el Quiosco del Bombé y en el mismo paseo se instalarán juegos infantiles, según ha explicado uno de los miembros de la junta de gobierno, Marcos García, en la rueda de prensa de presentación de la fiesta en el Ayuntamiento.

El domingo previo a la fiesta, tendrá lugar la Cabalgata del Heraldo, que partirá a las 12.30 de la plaza de la Catedral y llegará a las 13.00 horas a la plaza del Ayuntamiento para que el Heraldo, a lomos de un caballo blanco, pida el permiso al alcalde, Alfredo Canteli, para celebrar la fiesta del Martes de Campo. Tras recibir la autorización, el festejo continuará con una danza prima en la plaza de la Catedral.

El presidente de la Sociedad Protectora de la Balesquida, José Antonio Alonso, ha explicado que la Cabalgata del Heraldo es un símbolo de la tradición que está detrás de la fiesta del Martes de Campo y ha señalado que fue en 1898 cuando el heraldo empezó a salir a la calle sobre un caballo blanco para anunciar el comienzo de las fiestas, algo que se denominaba entonces 'la fama'. "Es la llamada al pueblo", ha dicho, para avisar de que se van a celebrar las fiestas.

El lunes continuará la programación festiva con un concierto a las 20.00 horas en la Plaza Porlier a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, dirigida por el maestro David Colado.

En la rueda de prensa de presentación, el primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, ha destacado que el Martes de Campo es una de las celebraciones "más queridas por los ovetenses" y es "puro ADN" ovetense. Se trata, ha dicho, de una tradición centenaria que gracias a los ovetenses y a la Sociedad Protectora "se mantiene viva generación tras generación".

LA SOCIEDAD ASPIRA A ALCANZAR LOS 5.000 SOCIOS

La Sociedad Protectora de la Balesquida cuenta actualmente con 3.800 socios y en este año se han sumado otros 200 que abonan 15 euros al año para la organización de esta fiesta. El objetivo de la Sociedad es alcanzar los 5.000 socios para poder "dar mayor fuerza" a las fiestas y recuperar actividades como el concurso de ajedrez o el campeonato de bolos. Todo ello se tuvo que eliminar por los costes.

Es por ello que José Antonio Alonso ha pedido al Ayuntamiento de Oviedo aumentar la subvención anual de 40.000 euros. "Vamos a poner una vela a Nuestra Señora de la Esperanza a ver si nos aumentan un poquitín", ha dicho.