Guillermoprieto: En Colombia hay una especie de síndrome de estrés postraumático nacional

Publicado 16/10/2018 18:01:53 CET

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Alma Guillermoprieto, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, ha señalado este martes que actualmente en Colombia "hay una especie de síndrome de estrés postraumático nacional".

Dice no tener "la seguridad" de que se pueda "afianzar la paz" ya que la mayoría de los colombianos han vivido "situaciones traumáticas". "Hay una especie de síndrome de estrés postraumático nacional", ha afirmado, apuntando la fragilidad de los acuerdos de paz con las FARC.

No obstante, la periodista mexicana y residente en Colombia vive "agarrada a la esperanza" de que "la paz se consolide" y el país pueda pasar página. "Ojalá no se desbarate", ha apuntado durante la rueda de prensa ofrecida en Oviedo con motivo de la recepción del galardón por su trayectoria profesional.

A preguntas sobre la situación en Venezuela, Guillermoprieto ha comentado que no ha vuelto desde que gobierna Nicolás Maduro. La periodista, que ha comentado cómo en las carreteras de Colombia se puede ver caminando con mochilas a venezolanos "buscando una vida mejor, una vida soportable", ha incidido en que lo que ocurre en Venezuela es "horrible".

Además, ha evidenciado su "tristeza" por el futuro del país, al considerar que será difícil de reconstruir ya que se ha destruido su principal industria, la petrolera.

PERIODISTAS Y PERIODISMO

En su encuentro con los medios, Alma Guillermoprieto, también ha abordado su trayectoria y el futuro de la profesión, remarcando que para ser periodista son cualidades indispensables la curiosidad, la capacidad de trabajo y la terquedad.

"Uno tiene que descubrir su propia forma de ser periodista. Cada uno somos diferentes, si tratase de hacer otro periodismo sería pésima. Es lo que tiene también de arte", ha argumentado, admitiendo que no le gusta emplear el término "verdad" ni cubrir historias sobre el poder. Su responsabilidad, sostiene, está con la gente que le lee.

En cuanto a los nuevos soportes, Guillermoprieto anima a los periodistas y medios de comunicación tradicionales a no perder la capacidad de aprovechar los recursos que pueden ofrecer las redes sociales e Internet para hacer periodismo de calidad ya que, entiende, los reporteros proveen un servicio que es "indispensable" y encontrará formas de volverse autosustentable". "No creo que redes acaben con el periodismo, pero si no nos encargamos de hacer formas nuevas de periodismo virtual, vamos a ser los encargados de nuestra propia destrucción", ha dicho.

Igualmente, ha analizado las principales diferencias entre el periodismo hispano y anglosajón, resaltando la capacidad económica y la seguridad. "A nosotros nos matan", ha alertado, indicando que en Estados Unidos "eso ocurre rarísima vez" mientras que en México, Colombia o Brasil la estadística es "escandalosamente alta". Del mismo modo, ha recordado que la capacidad económica "es muy importante para financiar grandes investigaciones y reportajes".