Gutiérrez dice que trabajan para que nadie pueda despreciar las lenguas propias ante los ataques de Vox

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez ha vuelto a defender este martes en el Pleno de la Junta General que el Ejecutivo asturiano trabaja para que Asturias "siga siendo una comunidad muy inclusiva donde se promueve la convivencia, el plurilingüismo y las diferentes culturas no solamente conviven en armonía, sino que se enriquecen las unas a las otras y conformamos la comunidad que somos".

"El gobierno de Asturias trabaja para eso y también para que nadie pueda despreciar ni desprestigiar las lenguas propias de ningún ciudadano", dijo la consejera ante las críticas del diputado de Vox, Javier Jové, que ha vuelto a preguntar en el Pleno por qué qué insiste en despreciar la lengua materna de los asturianos a la que se ha referido como "asturélfico".

Ha lamentado la consejera la "falta de respeto" del diputado de Jové que ha indicado que "la misma se debe a una "tremenda falta de inseguridad por su parte".

"Lo que usted está haciendo también tiene un nombre que se llama glotofobia, que es intentar discriminar a las personas por la manera que tienen que hablar o por la lengua la que usen, desprestigiándola y considerándola además inferior a otras lenguas. Ese intento constante que tiene usted de discriminación, de ridiculización", dijo la consejera.

Jové ha preguntado a la consejera so "tuvo trauma en la infancia, o si tiene acaso el síndrome de alienación parental, a juzgar por su obsesión".

El diputado de Vox se ha referido con duras críticas al Plan de normalización o lo que ha denominado "Plan de reeducación lingüística" y ha preguntado a la consejera si considera que el "esto es lo que realmente preocupa a los asturianos".

"Cuánto va a costar, ¿por qué no nos lo cuentan? Porque usted ya se gastan 60 millones de euros en el negociete de la lingua. 60 kilos. Un plan con 245 acciones a cada cual más delirante", dijo Jové.