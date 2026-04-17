Hacienda reúne a las asociaciones de asesores para reforzar la información sobre deducciones

Guillermo Peláez, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha celebrado una ronda de contactos con asociaciones de asesores tributarios y colectivos sociales para reforzar la información sobre todas las ventajas a las que los contribuyentes pueden acogerse en Asturias en la campaña de la renta 2025 y garantizar que lleguen a los potenciales beneficiarios. Según el Gobierno, se trata de ayudas que suponen un impacto global de 133 millones.

El titular de la consejería, Guillermo Peláez, ha mantenido reuniones con la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios y con el Colegio de Gestores Administrativos.

Además, por su parte, la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, ha celebrado un encuentro telemático con representantes del Instituto Asturiano de la Juventud y de las Oficinas Jóvenes.

La idea de las reuniones es trasladar a los colectivos las deducciones a la que tienen derecho los contribuyentes asturianos, así como las novedades para este año. A este último respecto, el Principado destaca la mejora de la deducción por el primer hijo, que sube de 500 a 600 euros, lo que supone que una familia con dos hijos puede llegar a ahorrar hasta 2.200 euros, y la creación de una bonificación de 100 euros por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado con celiaquía.

"Al mismo tiempo, hemos hecho hincapié en la otra gran novedad de la campaña, que es la entrada en vigor de la rebaja del IRPF que beneficiará al 90% de las personas contribuyentes, esto es, a las clases medias y trabajadoras de Asturias", ha destacado el consejero.

El consejero comentó que los encuentros también han servido para solventar todas las dudas de los profesionales sobre determinadas deducciones para que de esa manera puedan trasladar a sus clientes la información con total seguridad jurídica.

"Lo que buscamos es que los contribuyentes se puedan aplicar todas aquellas ventajas a las que tengan derecho y lo hagan con total certeza", ha explicado Peláez.