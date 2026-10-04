'Hackea Avilés' reunirá del 23 al 25 de octubre a jóvenes estudiantes para desarrollar propuestas de innovación

AVILÉS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El talento joven se citará los días 23, 24 y 25 de octubre en 'Hackea Avilés', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Avilés y la Universidad de Oviedo para "buscar soluciones innovadoras a los retos urbanos de la ciudad".

El evento, que se desarrollará en el Centro de Empresas La Curtidora, reunirá a estudiantes universitarios y de Formación Profesional para "buscar soluciones innovadoras a retos reales del municipio". Durante tres jornadas, los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares sobre distintos desafíos planteados por las instituciones organizadoras, aplicando creatividad, tecnología y capacidad de análisis para desarrollar propuestas con impacto real.

'Hackea Avilés' nace como "un espacio para aprender haciendo, compartir conocimientos, trabajar con otros perfiles y acercarse a la innovación desde una perspectiva práctica y conectada con las necesidades del territorio". Los equipos contarán con acompañamiento y apoyo especializado durante todo el proceso, desde la definición inicial de las ideas hasta la presentación final de las soluciones.

El equipo ganador tendrá la oportunidad de asistir al Smart City Expo World Congress de Barcelona, uno de los principales encuentros internacionales sobre innovación urbana, tecnología y ciudades inteligentes.

Las inscripciones se encuentran abiertas cumplimentando un formulario al que se puede acceder desde la página web de La Curtidora o a través de los códigos QR dispuestos en la cartelería promocional del evento.