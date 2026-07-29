Hallada en el Chao Samartín una construcción de época medieval que pudo tener uso funerario. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La excavación arqueológica financiada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte en el Chao Samartín, en Grandas de Salime, ha descubierto una nueva construcción junto a la domus romana que pudo haber sido utilizada como espacio funerario durante la época medieval, según han informado los arqueólogos responsables de los trabajos.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha visitado este miércoles la segunda semana de la nueva campaña arqueológica, que cuenta con una dotación de 17.744 euros por parte de la Consejería, en colaboración con el Ayuntamiento de Grandas de Salime.

La nueva construcción presenta una planta elíptica y un acceso enlosado. En su centro se ha localizado un enterramiento infantil, orientado de este a oeste, un hallazgo que apunta al posible uso funerario de la edificación y que se suma a las cerca de medio centenar de sepulturas documentadas en campañas anteriores.

Los arqueólogos Diego Piay y Juan Ramón Muñiz, coordinadores de los trabajos, han informado de los primeros resultados de esta intervención, que continuará con el estudio de las piezas singulares y el análisis antropológico de los restos localizados.

Asimismo, está prevista la incorporación de los nuevos hallazgos al área visitable del Chao Samartín, con el objetivo de que los avances en la investigación contribuyan a enriquecer la interpretación del yacimiento.

La actuación forma parte de las intervenciones previstas en el Plan de la Cultura Castreña del Principado, a través del cual la Consejería de Cultura ha invertido más de 1,6 millones de euros en los últimos cinco años.

Los trabajos dan continuidad a las campañas arqueológicas desarrolladas en los últimos años en el castro, que han permitido avanzar en el conocimiento de la organización y evolución del antiguo poblado, así como en su conservación y puesta en valor.