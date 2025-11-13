Hallada muerta una joven de 21 años en Gijón sin signos de violencia

Archivo - Coche de la Policía Local de Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 21 años, natural de Navia, ha sido hallado muerta, sin signos de violencia, este pasado martes en Gijón, ciudad donde estudiaba, han comunicado desde el Ayuntamiento gijonés.

Según las mismas fuentes, el cuerpo fue hallado en la calle Orán, a las 3.00 horas del pasado día 11, por un joven, quien dio aviso a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los agentes no pudieron hacer más que certificar su fallecimiento. La Policía Local acordonó la zona y la Policía Científica de la Policía Nacional se hizo cargo del caso.