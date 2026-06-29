El hallazgo de una nueva edificación amplía el valor patrimonial de la villa romana de Andayón, en Las Regueras

Vanessa Gutiérrez, en Andayón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este lunes el yacimiento romano de Andayón, conocido también como de La Estaca, en el concejo de Las Regueras, para comprobar de primera mano los avances de la campaña arqueológica de este año, que ha permitido localizar una nueva construcción dentro del complejo.

El hallazgo refuerza el interés patrimonial y científico de este enclave y abre nuevas vías para seguir profundizando en el conocimiento de la Asturias romana.

Gutiérrez ha destacado el compromiso del Principado con la protección, la investigación y la difusión de su patrimonio cultural como herramienta de conocimiento, identidad y dinamización del medio rural.

Esta inversión sostenida ha permitido avanzar en el conocimiento de una villa romana singular, cuyo edificio residencial principal alcanza una planta estimada de 700 metros cuadrados, de los que hasta ahora se han excavado aproximadamente 120. Los estudios geofísicos realizados en los últimos años han permitido localizar restos constructivos en nuevas parcelas, lo que confirma que el yacimiento conserva todavía un enorme potencial científico.

El enclave está declarado bien de interés cultural (BIC) en 2024. La actual campaña ha permitido identificar una nueva edificación dentro de la villa, la cuarta documentada hasta el momento. Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz parte de uno de sus muros, además de fragmentos de enlucidos y restos de cubierta de teja (tegulae), materiales que apuntan a la existencia de una construcción hasta ahora desconocida y abren nuevas líneas de investigación sobre la organización y evolución del asentamiento.

Este descubrimiento se suma a los iavances logrados en campañas anteriores, que permitieron documentar el edificio residencial principal, varios espacios termales, dos mosaicos y un repertorio de pinturas murales

La consejera ha destacado también el papel del equipo arqueológico, dirigido por Juan Ramón Muñiz, así como la implicación de la Asociación de Amigos de La Estaca, el Ayuntamiento de Las Regueras y los propietarios de las parcelas, cuya colaboración resulta clave para el avance de las investigaciones.