"El hecho de que la presunta asesina sea su madre, nos causa estupor y un dolor mayor", dice la alcaldesa de Gijón

La ciudad guarda un minuto de silencio en memoria de la pequeña Olivia

GIJÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha mostrado este miércoles su deseo de que "nunca más vuelva a pasar" un crimen como el sucedido en Gijón el pasado domingo, en el que una madre supuestamente mató a su hija de 6 años, Olivia García.

"El hecho de que la presunta asesina sea su madre, nos causa estupor y un dolor mayor", ha considerado. "Qué horror", ha añadido, en declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio que se ha guardado en la plaza Mayor en memoria de la pequeña, en el que han participado representantes políticos y sociedad civil.

En este sentido, ha señalado que el minuto de silencio se ha acordado por unanimidad de todos los grupos municipales por el infanticidio ocurrido en la ciudad de una niña que, según ella, debía ser protegida por los mayores, especialmente por sus familiares, y que "desgraciadamente" parece que fue asesinada por su madre.

"Esto solo nos mueve al dolor, al rechazo más absoluto", ha remarcado, a lo que ha incidido en que la violencia no puede "nunca" ejercerse contra los niños y las niñas, que son los más vulnerables, según ella.

González se ha mostrado convencida de que no hay gijonés que no condene este "terrible" suceso. En este sentido, ha animado a unirse al "rechazo colectivo" a que los niños sufran cualquier tipo de maltrato, más aún el quitarles la vida.

La alcaldesa ha pedido, en este sentido, ser conscientes de la vulnerabilidad que supone la infancia. "Tenemos que sentir solidaridad", ha indicado sobre el caso de Olivia, respecto a quien ha perdido una hija, una nieta e incluso una compañera de colegio.

Eso sí, González no ha compartido el que este crimen sea un caso de violencia vicaria, pero sí un infanticidio. Aún así, ha opinado que no se trata ahora de tipificar este suceso, que se tendrá que decidir en otras estancias. "No creo que sea momento de intentar embarrar el dolor", ha apuntado, para indicar después que "una madre no puede matar a su hijo".

TODA LA FUERZA DE LA LEY

Junto a ella ha hablado a los medios de comunicación la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez, quien ha querido estar presente en esta "condena rotunda" al asesinato de esta niña.

"Esperamos que la Justicia aplique toda la fuerza de la ley", ha indicado respecto a la resolución de este caso y a la sentencia que se dicte posteriormente.

"ERA UN CIELO"

Por otro lado, en el minuto de silencio ha estado también presente Simón Cortina, el director del colegio Codema, en el que estudiaba en Gijón Olivia. "Estamos aturdidos, conmocionados y todavía no damos crédito a lo que ha podido suceder", ha señalado a los medios de comunicación.

Cortina ha confesado que ante hechos como estos es difícil asimilar la noticia y recuperar la normalidad. Ha explicado, asimismo, que están preparando la acogida de los niños que iban a clase con Olivia y de todo primero de Primaria en general, para acompañarles en el duelo, sin negar lo que ha sucedido, pero intentando que recuperen la normalidad "de la mejor manera posible", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que harán un acto de reconocimiento de carácter privado en el colegio para el alumnado y dentro del departamento de orientación estarán muy pendientes para acompañar a aquellos alumnos que lo soliciten.

"Olivia era una niña alegre, inquieta intelectualmente, muy buena niña, muy sociable y cariñosa", ha asegurado. "Era un cielo", ha agregado.

Cabe recordar que la madre había perdido la custodia de su hija y este pasado martes se la tenía que entregar a su padre, que reside en Segovia. Fue este pasado domingo cuando madre e hija fueron halladas juntas en la cama de su domicilio gijonés, la niña ya muerta. La progenitora, que primeramente fue trasladada a un centro hospitalario y después a Comisaría, pasará en este día a disposición judicial.