Herida leve una mujer que circulaba en un patinete tras ser arrollada por un coche en Avilés

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve este viernes tras ser arrollada por un vehículo cuando circulaba con un patinete en la rotonda Santa Apolonia en Avilés, en la zona de Villalegre, según ha informado la Policía Local a Europa Press.

El suceso se produjo a las 12.30 horas cuando la conductora de un vehículo no respetó el ceda al paso y arrolló con su coche a la mujer que circulaba con su patinete.

Hasta el lugar del sucesos se desplazó una dotación de la Polocía Local de Avilés y un vehículo de soporte vital básico para atender a la persona herida.