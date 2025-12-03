Herida leve una mujer en Gijón al derrumbarse el suelo de su vivienda y caer dentro de un bajo comercial

El forjado soportaba un problema de humedades "muy prolongado"

Bomberos y ambulancia auxilian, en Gijón, a una mujer que cayó a un bajo comercial al ceder el suelo de su vivienda.
Bomberos y ambulancia auxilian, en Gijón, a una mujer que cayó a un bajo comercial al ceder el suelo de su vivienda. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 18:05

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve este miércoles en Gijón al derrumbarse el suelo de la vivienda, ubicada en una primera planta, y caer dentro de un bajo comercial, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, se produjo un derrumbe del forjado superior del bajo comercial, que corresponde con el suelo del primer piso, debido a un problema de humedades "muy prolongado".

Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos camiones de bomberos y una ambulancia. Pese a lo aparatoso de la caída, la mujer pudo salir por sus propios medios. No obstante, fue trasladada al hospital de Cabueñes para que la examinaran.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado