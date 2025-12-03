Herida leve una mujer en Gijón al derrumbarse el suelo de su vivienda y caer dentro de un bajo comercial

Bomberos y ambulancia auxilian, en Gijón, a una mujer que cayó a un bajo comercial al ceder el suelo de su vivienda. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve este miércoles en Gijón al derrumbarse el suelo de la vivienda, ubicada en una primera planta, y caer dentro de un bajo comercial, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, se produjo un derrumbe del forjado superior del bajo comercial, que corresponde con el suelo del primer piso, debido a un problema de humedades "muy prolongado".

Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos camiones de bomberos y una ambulancia. Pese a lo aparatoso de la caída, la mujer pudo salir por sus propios medios. No obstante, fue trasladada al hospital de Cabueñes para que la examinaran.