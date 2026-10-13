Herida una mujer en un accidente de tráfico en la A-8 en San Roque del Acebal (Llanes)

Vehículo en llamas de la mujer herida en accidente de tráfico en la A-8. - SEPA

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido evacuada al Hospital Comarcal de Arriondas tras sufrir un accidente, por causas que se desconocen, con el coche en el que circulaba en la A-8, punto kilométrico 290, sentido Galicia, a la altura de San Roque del Acebal, en Llanes. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha sido trasladada por el médico y la ambulancia de soporte vital básico de Llanes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 11.49 horas. En la llamada se indicó que un coche estaba ardiendo. Se creía que su ocupante permanecía en el interior. Se movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Llanes y Cangas de Onís, además del Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos, ni de los efectivos de Cangas de Onís.

Los primeros en llegar al lugar fueron los bomberos con base en el concejo llanisco e indicaron que el coche estaba calcinado y su ocupante estaba fuera del mismo. Los bomberos procedieron a refrigerar el automóvil. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, que activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico local, además de la UVI Móvil de Arriondas, que finalmente no tuvo que intervenir.