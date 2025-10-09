Herida una mujer en un accidente entre un turismo y un camión en Lena

Accidente entre un turismo y un camión en la N-630, en Lena. - SEPA

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve este jueves tras colisionar el turismo en el que viajaba contra un camión en la N-630, en Lena, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en su cuenta de X.

La herida, que ocupaba el asiento del copiloto en el turismo siniestrado, fue excarcelada por efectivos de Bomberos del SEPA con base en Mieres, que abatieron el techo del vehículo para facilitar su evacuación. La mujer fue inmovilizada y extraída mediante una tabla de rescate para ser trasladada al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres en una ambulancia de soporte vital básico.

El 112 recibió el aviso a las 13.31 horas y la intervención de los bomberos concluyó a las 15.30 horas. La Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras fueron informados del suceso.