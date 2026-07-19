Herida una mujer tras sufrir una salida de vía con su coche y caer al río en Noreña

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OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta madrugada tras sufrir una salida de vía con su coche en la SI-15, en Noreña, según recoge el 112 Asturias en su cuenta de la red X.

La mujer tuvo que ser evacuada al Hospital Central Universitario de Asturias. El 112 recibió el aviso a las 1:53 horas. La afectada explicó que se había salido de la vía y caído hacia el río.

Se movilizó a cuatro efectivos de bomberos con base en La Morgal. Una vez en la zona, comprobaron que el turismo estaba en un arroyo, sin tocar el agua, a unos 15 metros de la carretera. Ayudaron a salir del coche a la afectada y a subir hasta la calzada.