Herido el conductor de un turismo tras colisionar contra un camión en la AS-17, en Llanera

Accidente de un turismo y un camión en Coruño (Llanera). - SEPA

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha tenido que ser trasladado este lunes al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, tras sufrir un accidente de tráfico por colisión contra un camión en la carretera AS-17, a la altura del punto kilométrico 19, en la localidad de Coruño (Llanera).

Según han informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a través de la red social X, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso del siniestro a las 15.22 horas. Hasta el lugar del accidente se desplazaron los Bomberos del SEPA con base en el parque de La Morgal.

Una vez en la zona, los efectivos de bomberos evacuaron al conductor del interior del turismo. Para ello, procedieron a su inmovilización y posterior extracción con la ayuda de una tabla de rescate. Tras ser liberado, el herido fue atendido por el equipo de la Unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Oviedo y trasladado al centro hospitalario para someterse a más pruebas médicas.

Los bomberos dieron por finalizada la intervención y regresaron a su base a las 16.08 horas. El operativo contó también con la participación del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), y se dio traslado de la información a la Policía Local y al sector de Tráfico de la Guardia Civil (COTA).