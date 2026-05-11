Herido el conductor de un turismo tras volcar su vehículo en la A8 en Muros de Nalón

Vehículo accidentado. - SEPA

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este lunes tras volcar el turismo que conducía mientras circulaba por la autovía A8, a la altura del punto kilométrico 424, en sentido Oviedo, dentro del término de Muros de Nalón.

El servicio de emergencias 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 16.26 horas. Al lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Pravia, aunque finalmente no fue necesaria la excarcelación del conductor, ya que este había salido por sus propios medios del interior del coche cuando los agentes llegaron a la zona.

Según informa en la red X el 112, el herido ha sido evacuado en una ambulancia de Soporte Vital Básico de Soto del Barco hasta el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés para la realización de diversas pruebas médicas.

Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (COTA) y personal de infraestructuras han sido informados del suceso y han acudido al punto kilométrico para realizar tareas de seguridad y normalización de la vía.