Un herido en un incendio sofocado en una cuadra en Igena, Cangas de Onís

Incendio en una cuadra en Cangas de Onís. - SEPA

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en los parques de Cangas de Onís, Llanes y Piloña sofocaron este viernes el incendio declarado en una cuadra en Igena, Cangas de Onís. El 112 recibió el aviso a las 17:49 horas. Se indicó que quemaba una cuadra y fardos.

Según recoge el 112 en su cuenta de la Red X, los bomberos permanecieron en el lugar hasta las 22:28 horas. Una persona resultó herida en las extremidades superiores y se trasladó por sus medios a un centro hospitalario.

Además, según la misma información, en el fuego se vieron afectados 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora.

Los efectivos de bomberos realizaron tareas de extinción y refrigeración de los fardos que fueron extraídos de la nave con la ayuda de un tractor.