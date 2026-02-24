Herido leve un hombre en silla de ruedas en un atropello en Gijón

La víctima fue trasladada al hospital de Jove como medida preventiva

Hospital de Jove, Gijón
Publicado: martes, 24 febrero 2026 15:11
GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre en silla de ruedas ha resultado herido leve este lunes en Gijón tras ser atropellado por un vehículo en el barrio de La Calzada, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.15 horas, en la calle de Las Industrias. Hasta el lugar se ha desplazado Policía Local y servicios de emergencias.

Asimismo, la víctima, una vez atendido en el lugar, ha sido trasladada al hospital de Jove, para hacer un examen más completo y descartar otras lesiones no visibles.

