Herido tras sufrir una caída en el camino de acceso a la vía de escalada de Otura, Morcín. - SEPA

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Mieres han evacuado, a un varón que resultó herido tras sufrir una caída sobre piedras en el camino de acceso a la vía de escalada de Otura, Morcín, según informa el 112 Asturias en su cuenta de la red X.

El 112 recibió el aviso a las 12:50 horas. Hasta la zona se movilizó a los efectivos de bomberos del SEPA con base en Mieres para portear al afectado hasta la ambulancia, ya que no había acceso rodado donde se encontraba.

Junto al equipo sanitario activado por el SAMU, los bomberos llegaron al lugar en el se encontraba el accidentado a las 13:39 horas. Tras ser atendido, se inició su porteo. Tras dejar al varón en la ambulancia a las 14:17 horas, regresaron a base.