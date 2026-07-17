Herido al volcar con su vehículo en la AS-16, en Peñaullán, Pravia

Un herido al volvar su coche en Pravia. - SEPA

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un vuelco con su turismo en la AS-16, concretamente en el punto kilométrico 4,500, en Peñaullán, Pravia, según recoge el 112-Asturias en su cuenta de X.

Según el SAMU el herido ha sido evacuado, por el médico de Pravia y al Hospital San Agustín. El 112 recibió el aviso del accidente a las 15:18 horas.

Se movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro y a los efectivos de Bomberos de Astururias con base en Pravia. Una vez en el lugar ayudaron a salir al afectado del turismo volcado y realizaron tareas de limpieza de la vía.