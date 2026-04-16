Heridos tres ocupantes de un turismo al salirse de la vía y volcar en la A-8, en Colunga

Coche siniestrado en la A-8 a la altura de Colunga - SEPA

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres ocupantes de un turismo han resultado heridos este jueves tras salirse de la vía y volcar el vehículo en la autovía A-8, a la altura del punto kilométrico 341, en sentido Galicia, en el concejo de Colunga.

Según la información difundida por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en redes sociales, finalmente no hubo personas atrapadas en el interior del coche. Dos de los heridos, un hombre y una mujer, fueron evacuados para valoración al Hospital de Cabueñes de Gijón, mientras que una tercera persona se desplazó por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Villaviciosa, que realizaron tareas de seguridad y normalización de la vía. Al punto del siniestro también acudió el equipo de Atención Primaria de Colunga con una ambulancia de soporte vital básico.

El aviso al 112 se recibió a las 11.02 horas y la intervención se dio por finalizada a las 12.08 horas, con los servicios de emergencia ya en base.