HEVIA celebrará el 25 aniversario del Platinum Europe Award con un concierto especial por el Día de Asturias

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gaitero asturiano Hevia celebrará este sábado en su localidad natal, Villaviciosa, el 25 aniversario de la concesión del Platinum Europe Award por su emblemático disco Tierra de Nadie, con un concierto especial enmarcado en los actos conmemorativos del Día de Asturias.

La actuación, que tendrá lugar a las 22.00 horas en el Parque de El Pelambre, forma parte del espectáculo municipal conmemorativo y supondrá el regreso del artista al municipio tras su última actuación en Villaviciosa en 2018, también coincidiendo con el Día de Asturias y dentro de las Fiestas del Portal. Aquel concierto se celebró tras su histórica interpretación a la gaita en el Santuario de Covadonga, en presencia de los Reyes de España y sus hijas, con motivo de los actos del triple centenario de Covadonga.

Hevia, que revolucionó la música celta con la incorporación de la gaita electrónica y que acumula más de tres millones de discos vendidos a nivel mundial, repasará en esta cita sus temas más populares, muchos de los cuales ha revisado recientemente en un nuevo trabajo discográfico.

El espectáculo contará con la participación de su banda habitual, con su hermana María José a la percusión tradicional, y el acompañamiento de bajo eléctrico, batería, teclados, gaitas y flautas, tanto electrónicas como acústicas. Además, se sumarán varias agrupaciones invitadas: la Banda de Gaitas Villaviciosa, la Banda de Gaites Candás, la Banda de Gaitas Xinzo de Limia y la Banda de Gaitas El Centru, del Centro Asturiano de Madrid.

ESPECTÁCULO DE DRONES

El concierto coincidirá con la programación del Festival Internacional de Gaita de Villaviciosa (FIG 2025), organizado por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero en colaboración con el Ayuntamiento.

La jornada se cerrará con un espectáculo inédito en Villaviciosa: una exhibición de 200 drones bajo el título 'Asturias Paraíso Natural', que se podrá contemplar desde las 23.30 horas en el recinto de El Pelambre. La base de despegue y control estará situada en el Parque de La Barquerina, que permanecerá cerrado perimetralmente para garantizar la seguridad del evento.