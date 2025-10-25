Un hombre de 87 años desaparecido en Corvera: el SEPA activa un operativo de búsqueda

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 87 años se encuentra desaparecido en Corvera de Asturias, según ha informado este sábado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El aviso sobre su desaparición se recibió a las 11.07 horas de esta mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias.

Estas fuentes han explicado que para localizar al hombre, el Jefe de la Zona Centro del SEPA se desplazó al concejo y estableció un punto de encuentro en el entorno del embalse de Trasona. Con el punto de encuentro fijado en el entorno del embalse de Trasona, se iniciaron las tareas de rastreo, de Trasona al barrio de Entrevías, en Los Campos, y el polígono de La Consolación, además de la cabecera del propio embalse

Participan en el operativo los Bomberos del SEPA de Avilés y La Morgal, la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate a bordo de un helicóptero multifunción del SEPA, así como la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera.