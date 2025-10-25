Un hombre aparece muerto en Barredos: La Guardia Civil investiga si se debe a una pelea y detiene al posible autor

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio en Barredos, Laviana. Los hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

Fuentes de este cuerpo han informado que por el momento se desconocen las circunstancias exactas del fallecimiento.

Según han apuntado, será la autopsia la que determine si la muerte se produjo por las lesiones sufridas o por otra causa.