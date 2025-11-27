Un hombre condenado por caza furtiva en la Reserva Regional de Caza de Somiedo

Archivo - Juzgados de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo por caza furtiva en 2023 en el municipio de Quirós, dentro de la Reserva Regional de Caza de Somiedo. La sentencia, que aún puede recurrirse, ha llegado tras un proceso en el que el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha ejercido la acusación particular.

Según consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el hombre ha sido condenado como autor de un delito contra la fauta concurriendo la agravante de disfraz a las penas de multa de 120 euros y privación del ejercicio de la caza durante cuatro años. El juez le absuelve del delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia rechaza la responsabilidad civil para el Principado de Asturias, dado que no se personó como acusación particular.

Como hechos probados se señala que el hombre se encontraba en el paraje de Niembra pasadas las 21.00 horas con la finalidad de cazar, careciendo de permiso y con un pasamontañas para evitar ser descubierto.

La zona en la que pretendía cazar se encuentra incluida en el espacio protegido del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, designado como zona de distribución potencial de oso pardo. Es un paraje de especial valor ecológico y el hobmre carecía de permiso de caza en dicha Reserva Regional de Somiedo por parte de la Administración del Principado de Asturias, ya que en la fecha indicada no se había autorizado ninguna cacería, batida o montería en dicho espacio cinegético.