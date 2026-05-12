Un hombre detenido por atracar un hotel en el centro de Oviedo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un detenido por un robo con intimidación cometido el domingo sobre las ocho menos diez de la mañana en el Gran Hotel España, en la calle Jovellanos de la capital.

Al detenido se le atribuye además una tentativa de robo con violencia registrada una media hora antes en la calle Holanda (Polígono del Espíritu Santo).

Según ha informado este martes Fisacalía, el investigado se adentró en el Gran Hotel España y se dirigió a la recepcionista del hotel, a la que presuntamente amenazó con pegarle "cuatro tiros" si no le daba "todo el efectivo" que tuviera. La mujer, intimidada, le entregó 875 euros que sacó de la caja registradora.

Antes de marcharse, el detenido le dijo que era toxicómano y le dio un rosario, que se quitó del cuello. La tentativa de robo con violencia se produjo cuando el detenido supuestamente amenazó de muerte con una piedra a un hombre, al que exigió todo el dinero que llevara encima, llegando a golpearle en el mentón, sin causarle lesiones. A continuación, huyó en un taxi.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y de atentado contra bienes jurídicos de la víctima.